24 сентября, 11:18

«Автомат отошёл на второй план»: Боец СВО раскрыл задачи разведки на фронте

Боец ВС РФ Бульдозер: Разведка ликвидирует диверсионные группы противника на СВО

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Российская разведка в зоне СВО занимается поиском и последующим уничтожением диверсионных групп противника. Об этом рассказал боец роты ударных БПЛА спецназа Северной Осетии «Жнец» старший разведчик с позывным Бульдозер.

Кроме того, по его словам, бойцы подразделения неоднократно нарушали логистику ВСУ и создавали благоприятные условия для продвижения Армии России. Среди важнейших задач разведки собеседник «Ленты.ру» также выделил обеспечение безопасности своих подразделений.

«Раньше я собирал и разбирал автомат с закрытыми глазами, а теперь делаю то же самое, но уже с дроном или его пультом управления. Автомат отошёл на второй план», — подчеркнул Бульдозер.

Ранее российский разведчик раскрыл, наёмники из каких стран воюют за ВСУ. По его словам, иностранные специалисты из Польши, Румынии и Болгарии присоединились к боевикам киевского режима.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

