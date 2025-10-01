Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 04:36

Силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских БПЛА над Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Минобороны России сообщило об очередной массированной атаке беспилотников ВСУ. В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 20 украинских БПЛА самолётного типа.

По данным ведомства, восемь дронов были сбиты над территорией Белгородской области, ещё восемь – над Ростовской, три – над Саратовской и один – над Воронежской. Все цели были уничтожены без последствий для гражданского населения.

Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА в небе над Белгородской областью
Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА в небе над Белгородской областью

Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области пожарные ликвидировали возгорание на предприятии после атаки вражеского беспилотника. Силы ПВО уничтожили дроны в трёх районах региона. В результате падения одного из аппаратов загорелась крыша здания и сухая трава, но пожар удалось быстро потушить, пострадавших не было.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar