Силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских БПЛА над Россией

Минобороны России сообщило об очередной массированной атаке беспилотников ВСУ. В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 20 украинских БПЛА самолётного типа.

По данным ведомства, восемь дронов были сбиты над территорией Белгородской области, ещё восемь – над Ростовской, три – над Саратовской и один – над Воронежской. Все цели были уничтожены без последствий для гражданского населения.

Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области пожарные ликвидировали возгорание на предприятии после атаки вражеского беспилотника. Силы ПВО уничтожили дроны в трёх районах региона. В результате падения одного из аппаратов загорелась крыша здания и сухая трава, но пожар удалось быстро потушить, пострадавших не было.