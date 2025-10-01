Пожар на предприятии ликвидировали в Ростовской области после атаки БПЛА

Силы противовоздушной обороны отразили ночную воздушную атаку ВСУ на северные районы Ростовской области. По данным губернатора Юрия Слюсаря, в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах были уничтожены и перехвачены вражеские беспилотные летательные аппараты.

В результате падения одного из БПЛА на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе возник пожар — загорелась кровля здания и сухая растительность на прилегающей территории. Прибывшие пожарные расчёты оперативно ликвидировали возгорание, пострадавших нет.

А вечером 30 сентября враг пытался атаковать Белгородскую область. Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА над регионом. О пострадавших не сообщалось.