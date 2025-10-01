Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 03:41

Пожар на предприятии ликвидировали в Ростовской области после атаки БПЛА

Обложка © Freepik / wirestock

Обложка © Freepik / wirestock

Силы противовоздушной обороны отразили ночную воздушную атаку ВСУ на северные районы Ростовской области. По данным губернатора Юрия Слюсаря, в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах были уничтожены и перехвачены вражеские беспилотные летательные аппараты.

В результате падения одного из БПЛА на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе возник пожар — загорелась кровля здания и сухая растительность на прилегающей территории. Прибывшие пожарные расчёты оперативно ликвидировали возгорание, пострадавших нет.

Новости СВО. ВС РФ зажимают Северск в клещи, бьют в Днепре по заводу дронов и мошенникам, уничтожили штаб ВСУ, Трамп требует прямых переговоров, 1 октября
Новости СВО. ВС РФ зажимают Северск в клещи, бьют в Днепре по заводу дронов и мошенникам, уничтожили штаб ВСУ, Трамп требует прямых переговоров, 1 октября

А вечером 30 сентября враг пытался атаковать Белгородскую область. Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА над регионом. О пострадавших не сообщалось.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar