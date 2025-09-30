Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
30 сентября, 17:52

Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА в небе над Белгородской областью

Обложка © Telegram / Минобороны

Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью в вечернее время. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно официальной информации, дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени. Воздушная цель была нейтрализована над территорией Белгородской области в ходе отражения очередной атаки.

Ранее сообщалось, что в ночь с 29 на 30 сентября в воздушном пространстве над Белгородом произошла серия взрывов, связанная с попыткой ВСУ атаковать город беспилотниками «Дартс». Соилами ПВО было уничтожено как минимум четыре украинских дрона, которые направлялись в сторону местной ТЭЦ. На данный момент информация о пострадавших или разрушениях отсутствует.

