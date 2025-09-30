На территории Донецкой Народной Республики ликвидирован старший офицер штурмовой бригады «Лють» полковник Андрей Табала. Сообщение о его гибели распространило Министерство внутренних дел Украины.

По данным украинского ведомства, офицер занимал должность старшего инспектора в отделе тактико-специальной подготовки. Несмотря на тыловую позицию, полковник Табала был уничтожен в ходе боевых действий.

Он прошёл карьерный путь в уголовном розыске, работал в Сумской и Киевской областях, возглавлял управление внутренних дел в Деснянском районе Киева и служил в департаменте по борьбе с наркоторговлей.

Ранее сообщалось, что на Часов-Ярском направлении российский штурмовик ликвидировал группу украинских военных. Подразделения штурмовой бригады «Север-V» захватили опорный пункт ВСУ. Часть бойцов противника попыталась укрыться в блиндаже, однако их отступление было заблокировано. Для уничтожения укрытия была применена противотанковая мина при поддержке беспилотников, в результате чего блиндаж был полностью разрушен.