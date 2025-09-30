Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 23:44

Военкоры Русской Весны: Штурмовик ВС РФ в одиночку ликвидировал группу ВСУ

На Часов-Ярском направлении российский штурмовик уничтожил группу украинских военных. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что бойцы штурмовой бригады «Север-V» захватили опорник Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Некоторые боевики попытались скрыться в блиндаже, но отступление оказалось невозможным. Для ликвидации укрытия применили противотанковую мину, при этом удар сопровождался действиями беспилотников. Блиндаж был полностью разрушен.

Белоусов: Освободившие Кировск войска не сбавляют темп наступления
Белоусов: Освободившие Кировск войска не сбавляют темп наступления

Ранее Вооружённые силы России освободили населённый пункт Кировск в ДНР. До этого Минобороны объявило, что за прошедшую неделю штурмовые отряды группировки войск «Запад» установили контроль над 2519 строениями в Кировске. Кроме того, в период с 20 по 26 сентября бойцы этой же группировки нанесли урон живой силе и технике 11 украинских бригад.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar