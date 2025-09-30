Военкоры Русской Весны: Штурмовик ВС РФ в одиночку ликвидировал группу ВСУ
На Часов-Ярском направлении российский штурмовик уничтожил группу украинских военных. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что бойцы штурмовой бригады «Север-V» захватили опорник Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
Некоторые боевики попытались скрыться в блиндаже, но отступление оказалось невозможным. Для ликвидации укрытия применили противотанковую мину, при этом удар сопровождался действиями беспилотников. Блиндаж был полностью разрушен.
Ранее Вооружённые силы России освободили населённый пункт Кировск в ДНР. До этого Минобороны объявило, что за прошедшую неделю штурмовые отряды группировки войск «Запад» установили контроль над 2519 строениями в Кировске. Кроме того, в период с 20 по 26 сентября бойцы этой же группировки нанесли урон живой силе и технике 11 украинских бригад.
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog