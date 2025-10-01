Интервидение
1 октября, 09:55

Убитый в Новой Каховке депутат Леонтьев пережил несколько покушений ВСУ

Посол МИД Мирошник рассказал о попытках ВСУ убить погибшего депутата Леонтьева

Владимир Леонтьев. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев, погибший в результате атаки украинского беспилотника, ранее не раз становился мишенью для покушений, инициированных Киевом. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с корреспондентом РИА «Новости».

«Леонтьев был заслуженным человеком и многократно с украинской стороны подвергался покушениям на свою жизнь. Украине не давало покоя, что этот человек активно противодействовал всем попыткам Украины создать невыносимые условия для жизни земляков и выдавить их из этой территории», — сказал Мирошник.

Ранее Life.ru сообщал, что глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев был тяжело ранен во время атаки украинских беспилотников. Его сразу доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Губернатор Владимир Сальдо сказал, что Леонтьев запомнился как честный, принципиальный и отзывчивый человек.

