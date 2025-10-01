Убитый в Новой Каховке депутат Леонтьев пережил несколько покушений ВСУ

Глава совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев, погибший в результате атаки украинского беспилотника, ранее не раз становился мишенью для покушений, инициированных Киевом. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с корреспондентом РИА «Новости».

«Леонтьев был заслуженным человеком и многократно с украинской стороны подвергался покушениям на свою жизнь. Украине не давало покоя, что этот человек активно противодействовал всем попыткам Украины создать невыносимые условия для жизни земляков и выдавить их из этой территории», — сказал Мирошник.