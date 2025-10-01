Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
1 октября, 08:05

Российский герой в прямом эфире ввязался в смертельную схватку на ножах с ВСУшником

Сладков: Боец РФ в прямом эфире напал с ножом на солдата ВСУ, ведущего обстрел

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российский штурмовик ликвидировал украинского солдата в рукопашном бою, чтобы помочь сослуживцам занять вражеские позиции. Кадры снял наш дрон-разведчик, зависший над местом сражения. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Сладков телеграм-канале, наблюдавший в прямом эфире за схваткой на передовом пункте управления.

Всё началось с того, что наши ребята никак не могли занять позиции противника, который имел более выгодный обзор местности и никак не давал штурмовикам ВС РФ подойти близко. Разведка узнала, что наибольшие проблемы создаёт украинский солдат, обстреливающий прилегающую территорию, подобраться к нему было практически невозможно. Тогда один из бойцов РФ пошёл на хитрость и окольными путями подкрался к противнику.

«Наш солдат подкрался, положил свой автомат на землю и кинулся на противника с одним ножом. Кусты метались из стороны в сторону», — рассказал Сладков. После победы в схватке герой дал отмашку нашему коптеру, взял автомат и продолжил атаку объекта.

Ранее на Украине попытались присвоить подвиг военнослужащих Армии России и обвинить их в военном преступлении, на самом деле совершённое ВСУ. Речь идёт о видеозаписи, на которой запечатлена попытка российских бойцов спасти женщину с ребёнком, взятых в заложники украинским боевиком в Шандриголово Донецкой Народной Республики.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
