30 сентября, 10:32

Жизнь за отряд: Младший лейтенант получил «‎Золотую Звезду» посмертно за подвиг под Курском

Константин Чирков. Обложка © VK / Телеканал «Звезда»

Министр обороны РФ Андрей Белоусов торжественно передал «Золотую Звезду» Героя России вдове и дочерям младшего лейтенанта Константина Чиркова. Военнослужащий погиб в Курской области в 2024 году. Он принял огонь на себя, спасая товарищей. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Каждая «Золотая Звезда» — это история подвига. Но с вашим супругом — это особый случай. Штурмовая группа — там почти все были ранены, он был ранен. Он отправил штурмовую группу, убедился, что они благополучно дошли, и вызвал огонь на себя. Так решил распорядиться своей жизнью», — отметил министр во время церемонии награждения.

Чирков воевал в составе гвардейского десантно-штурмового полка имени Александра Невского. Он погиб в возрасте 41 года. Указ о его посмертном награждении подписал президент РФ Владимир Путин.

Ранее старший лейтенант Максим Калмурзаев совершил героический поступок, эвакуировав раненого сослуживца из-под интенсивного обстрела артиллерии и FPV-дронов ВСУ.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

