Жизнь за отряд: Младший лейтенант получил «Золотую Звезду» посмертно за подвиг под Курском
Белоусов вручил Золотую Звезду Героя России семье погибшего бойца СВО Чиркова
Константин Чирков. Обложка © VK / Телеканал «Звезда»
Министр обороны РФ Андрей Белоусов торжественно передал «Золотую Звезду» Героя России вдове и дочерям младшего лейтенанта Константина Чиркова. Военнослужащий погиб в Курской области в 2024 году. Он принял огонь на себя, спасая товарищей. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
«Каждая «Золотая Звезда» — это история подвига. Но с вашим супругом — это особый случай. Штурмовая группа — там почти все были ранены, он был ранен. Он отправил штурмовую группу, убедился, что они благополучно дошли, и вызвал огонь на себя. Так решил распорядиться своей жизнью», — отметил министр во время церемонии награждения.
Чирков воевал в составе гвардейского десантно-штурмового полка имени Александра Невского. Он погиб в возрасте 41 года. Указ о его посмертном награждении подписал президент РФ Владимир Путин.
Ранее старший лейтенант Максим Калмурзаев совершил героический поступок, эвакуировав раненого сослуживца из-под интенсивного обстрела артиллерии и FPV-дронов ВСУ.
