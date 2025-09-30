Жизнь за отряд: Младший лейтенант получил «‎Золотую Звезду» посмертно за подвиг под Курском

Министр обороны РФ Андрей Белоусов торжественно передал «Золотую Звезду» Героя России вдове и дочерям младшего лейтенанта Константина Чиркова. Военнослужащий погиб в Курской области в 2024 году. Он принял огонь на себя, спасая товарищей. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Каждая «Золотая Звезда» — это история подвига. Но с вашим супругом — это особый случай. Штурмовая группа — там почти все были ранены, он был ранен. Он отправил штурмовую группу, убедился, что они благополучно дошли, и вызвал огонь на себя. Так решил распорядиться своей жизнью», — отметил министр во время церемонии награждения.