На Украине попытались присвоить подвиг военнослужащих Армии России, а самих их обвинить в военном преступлении Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.

Речь идёт о видеозаписи, на которой запечатлена попытка российских бойцов спасти женщину с ребёнком, взятых в заложники украинским боевиком в Шандриголово Донецкой Народной Республики.

Украинский боевик вёл огонь из частного дома, прикрываясь мирными жителями. Военные ВС РФ попросили его отпустить гражданских, пообещав, что позволят ему уйти. Тогда противник вытолкнул женщину с ребёнком, но убегая ранил из автомата российского бойца.

Когда заложников начали выводить в безопасную зону, они подверглись удару украинского беспилотника, в результате чего женщина была ранена. Российские военные попытались отвлечь следующий дрон на себя, однако оператор БПЛА целенаправленно добил мирную жительницу.

Видеозапись распространилась в соцсетях, однако в украинском сегменте случившееся преподносили совсем не так, как было на самом деле.