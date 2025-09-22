На Украине попытались украсть подвиг российских героев в ДНР
ТАСС: На Украине попытались присвоить подвиг российских бойцов в Шандриголово
На Украине попытались присвоить подвиг военнослужащих Армии России, а самих их обвинить в военном преступлении Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.
Речь идёт о видеозаписи, на которой запечатлена попытка российских бойцов спасти женщину с ребёнком, взятых в заложники украинским боевиком в Шандриголово Донецкой Народной Республики.
Украинский боевик вёл огонь из частного дома, прикрываясь мирными жителями. Военные ВС РФ попросили его отпустить гражданских, пообещав, что позволят ему уйти. Тогда противник вытолкнул женщину с ребёнком, но убегая ранил из автомата российского бойца.
Когда заложников начали выводить в безопасную зону, они подверглись удару украинского беспилотника, в результате чего женщина была ранена. Российские военные попытались отвлечь следующий дрон на себя, однако оператор БПЛА целенаправленно добил мирную жительницу.
Видеозапись распространилась в соцсетях, однако в украинском сегменте случившееся преподносили совсем не так, как было на самом деле.
«По классике жанра, украинские ресурсы перевернули ситуацию с ног на голову и заявили, что это именно российский дрон атаковал женщину, а ВСУшники якобы хотели её спасти», — уточнил источник агентства.
Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о преднамеренной террористической атаке, совершённой киевским режимом на гражданские объекты в Крыму 21 сентября. Удар был нанесён в курортной зоне, где отсутствуют военные объекты. Число жертв атаки украинских дронов достигло трёх, ещё шестнадцать человек получили ранения.