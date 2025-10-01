Раненный от удара «Бабы-яги» херсонский депутат Леонтьев умер в больнице

Из-за тяжелого ранения, полученного во время атаки украинского дрона «Баба-яга», в больнице скончался Глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо у себя в телеграм-канале.

«На боевом посту от подлого удара противника погиб настоящий патриот, горячо любивший Россию и Херсонщину», — написал Сальдо.

Губернатор заявил, что Леонтьев был одним из первых, кто поддержал «Единую Россию» на Херсонщине, и отметил его верность, честность, принципиальность и открытость к людям.

Ранее Life.ru сообщал, что глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев был тяжело ранен во время атаки украинских беспилотников. Его оперативно госпитализировали, но, к сожалению, врачи оказались бессильны.