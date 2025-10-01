Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 08:30

Раненный от удара «Бабы-яги» херсонский депутат Леонтьев умер в больнице

Глава Совета депутатов Новой Каховки Леонтьев умер в больнице после атаки ВСУ

Владимир Леонтьев. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Владимир Леонтьев. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Из-за тяжелого ранения, полученного во время атаки украинского дрона «Баба-яга», в больнице скончался Глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо у себя в телеграм-канале.

«На боевом посту от подлого удара противника погиб настоящий патриот, горячо любивший Россию и Херсонщину», — написал Сальдо.

Губернатор заявил, что Леонтьев был одним из первых, кто поддержал «Единую Россию» на Херсонщине, и отметил его верность, честность, принципиальность и открытость к людям.

Российский герой в прямом эфире ввязался в смертельную схватку на ножах с ВСУшником
Российский герой в прямом эфире ввязался в смертельную схватку на ножах с ВСУшником

Ранее Life.ru сообщал, что глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев был тяжело ранен во время атаки украинских беспилотников. Его оперативно госпитализировали, но, к сожалению, врачи оказались бессильны.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Утраты
  • Общество
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar