2 октября, 02:23

Небо закрыли для полётов в четырёх регионах России

Аэропорты Астрахани и Саратова закрыли ради безопасности

Обложка © Life.ru

Росавиация ввела план «Ковёр» ещё в двух аэропортах России утром 2 октября. Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram-канале, временные ограничения на приём и выпуск самолётов начали действовать в Астрахани и Саратове.

«Аэропорты Астрахань (Нариманово), Саратов (Гагарин) — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в уведомлении Росавации, которое появилось после 5:00 утра.

Беспилотники ВСУ атаковали Саратовскую область

Как сообщал Life.ru, помимо этого ночью закрыли аэропорт Волгограда. После введения ограничений жители Волгоградской области сообщили о взрывах в небе от работы ПВО. Также о плане «Ковёр» в ряде районах сообщал губернатор Пензенской области.

