Беспилотники ВСУ атаковали Саратовскую область

Ночью 2 октября жители Саратова и Энгельса сообщили о работе ПВО в регионе. По данным телеграм-канала SHOT, часть дронов могла проникнуть со стороны Волгоградской области, где также работают системы противовоздушной обороны.

Местные жители услышали первые взрывы около 2:50 по московскому времени. Они продолжаются с разной периодичностью. Губернатор Валерий Бусаргин до этого объявил об угрозе БПЛА и сообщил, что все экстренные службы приведены в полную готовность.

Ранее Life.ru сообщал, что этой же ночью более десяти взрывов раздались в Волгоградской области. Жители Суровикино, Алексеевского и Урюпинского районов, а также Волгограда слышали работу ПВО и пролёт вражеских БПЛА. По предварительным данным, несколько дронов удалось сбить.