В Пензенской области ввели план Ковёр
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении плана «Ковёр» над рядом районов региона. С этого момента все самолёты должны покинуть зону или совершить немедленную посадку.
Перед этим в области был введён режим «Беспилотная опасность». В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета.
Ранее Life.ru рассказывал, что в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения. После этого жители услышали не менее десяти взрывов, предварительно, от работы ПВО по вражеским беспилотникам.
