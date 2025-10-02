В Пензенской области ввели план Ковёр

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении плана «Ковёр» над рядом районов региона. С этого момента все самолёты должны покинуть зону или совершить немедленную посадку.

Перед этим в области был введён режим «Беспилотная опасность». В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета.