2 октября, 02:53

Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ в четырёх районах Ростовской области

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы противовоздушной обороны успешно отразили ночную воздушную атаку, уничтожив и перехватив украинские беспилотные летательные аппараты над территорией Верхнедонского, Шолоховского, Миллеровского и Чертковского районов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Падение обломков дронов не привело к каким-либо последствиям на земле. Никто из людей не пострадал.

Также этой ночью беспилотники ВСУ атаковали Саратовскую область. Местные жители услышали первые взрывы около 2:50 по московскому времени. Губернатор Валерий Бусаргин до этого объявил об угрозе БПЛА.

Артём Гапоненко
