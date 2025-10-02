Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ в четырёх районах Ростовской области
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
Силы противовоздушной обороны успешно отразили ночную воздушную атаку, уничтожив и перехватив украинские беспилотные летательные аппараты над территорией Верхнедонского, Шолоховского, Миллеровского и Чертковского районов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Падение обломков дронов не привело к каким-либо последствиям на земле. Никто из людей не пострадал.
Также этой ночью беспилотники ВСУ атаковали Саратовскую область. Местные жители услышали первые взрывы около 2:50 по московскому времени. Губернатор Валерий Бусаргин до этого объявил об угрозе БПЛА.
