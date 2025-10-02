Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 03:34

Аэропорты Астрахани и Волгограда открыли для самолётов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Росавиация сняла временные ограничения на полёты в аэропортах двух регионов России. Воздушные гавани Астрахани и Волгограда снова принимают и выпускают самолёты, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Пока небо было закрыто для полётов гражданских судов, на запасные аэродромы пришлось перенаправить два самолёта.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушли»: один самолет, выполнявший рейс в Астрахань; один самолет, выполнявший рейс в Волгоград», — уточняет в сообщении Росавиация.

Более 10 дронов ВСУ сбили в двух районах Воронежской области
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух районах Воронежской области

Отметим, что воздушная гавань Астрахани оставалась закрытой в течение часа. А волгоградский аэропорт закрыли почти сразу после полуночи — там ограничения действовали около шести часов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Волгоградская область
  • Астраханская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar