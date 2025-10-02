Аэропорты Астрахани и Волгограда открыли для самолётов

Росавиация сняла временные ограничения на полёты в аэропортах двух регионов России. Воздушные гавани Астрахани и Волгограда снова принимают и выпускают самолёты, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Пока небо было закрыто для полётов гражданских судов, на запасные аэродромы пришлось перенаправить два самолёта.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушли»: один самолет, выполнявший рейс в Астрахань; один самолет, выполнявший рейс в Волгоград», — уточняет в сообщении Росавиация.