Аэропорты Астрахани и Волгограда открыли для самолётов
Обложка © Life.ru
Росавиация сняла временные ограничения на полёты в аэропортах двух регионов России. Воздушные гавани Астрахани и Волгограда снова принимают и выпускают самолёты, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Пока небо было закрыто для полётов гражданских судов, на запасные аэродромы пришлось перенаправить два самолёта.
«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушли»: один самолет, выполнявший рейс в Астрахань; один самолет, выполнявший рейс в Волгоград», — уточняет в сообщении Росавиация.
Отметим, что воздушная гавань Астрахани оставалась закрытой в течение часа. А волгоградский аэропорт закрыли почти сразу после полуночи — там ограничения действовали около шести часов.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.