В Пермском крае дроны ВСУ повредили дом и временно остановили завод Азот

Ночью 3 октября в Березниках Пермского края произошла атака вражеских беспилотников. Один из дронов повредил двухквартирный жилой дом. Об этом сообщил губернатор края Дмитрий Махонин.

«К счастью, жертв нет», – написал он в своём телеграм-канале.

Жильцам пострадавшего дома предоставили временное жильё, а власти пообещали компенсировать утрату имущества.

Под удар попало и промышленное предприятие «Азот» – его работа временно прерывалась, однако сейчас завод функционирует в штатном режиме. Глава региона уточнил, что экологической угрозы нет, здоровье жителей вне опасности. На месте уже развернули оперативный штаб, там работают все экстренные службы.

Ранее Life.ru писал, что российские средства ПВО ночью отразили очередную атаку украинских дронов. Было уничтожено 20 целей, большую часть сбили над Чёрным морем. Ещё несколько беспилотников пытались атаковать Белгородскую, Воронежскую, Курскую области и Крым.