2 октября, 12:19

Отражена воздушная атака на Нижегородскую область

Губернатор Никитин: Обломки БПЛА упали в Кстовском районе Нижегородской области

Обложка © president.gov.ua

Росссийская система ПВО уничтожила украинский беспилотник утром 2 октября, когда он пытался атаковать Кстовский район Нижегородской области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Глеб Никитин.

«Сегодня утром силы ПВО пресекли атаку БПЛА на территории Кстовского района. На месте падения обломков работают специалисты. По предварительным данным, пострадавших нет», — информирует руководитель региона.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о новой атаке украинского дрона на гражданский автомобиль в Беловском районе. Пострадала 28-летняя девушка. С осколочными ранениями руки она обратилась за медицинской помощью.

Татьяна Миссуми
