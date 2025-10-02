В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадала 28-летняя девушка

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о новой атаке украинского дрона на гражданский автомобиль в Беловском районе. Инцидент произошёл вечером накануне неподалёку от села Мокрушино.

По словам главы региона, FPV-дрон ВСУ нанёс удар по машине, в результате чего пострадала 28-летняя девушка. С осколочными ранениями руки она обратилась за медицинской помощью. Врачи оказали всё необходимое лечение, после чего пострадавшая была отпущена домой.

Хинштейн назвал произошедшее «подлым ударом нацистов» и вновь обратился к жителям области с призывом соблюдать меры безопасности. Губернатор подчеркнул, что ситуация в приграничных районах остаётся напряжённой, и призвал жителей воздержаться от поездок в опасные зоны.

«Враг жесток и беспощаден. Пожалуйста, не рискуйте собой, воздержитесь от поездок в приграничье», — подчеркнул глава региона.