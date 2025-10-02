Модифицированные «‎супер-камикадзе» впервые догнали и взорвали поезд с грузом для ВСУ

Модернизированные российские беспилотники «Герань» впервые поразили движущийся железнодорожный состав с топливом на территории Украины. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

Удар по поезду с горючим для украинской армии. Видео © Изнанка

По данным военных корреспондентов, первый дрон вывел из строя локомотив эшелона в Черниговской области, что заставило состав остановиться, после чего последующие аппараты атаковали железнодорожные платформы и цистерны с горючим. На месте происхождения был обнаружен мини-компьютер Nvidia, обеспечивающий обработку видеопотока и распознавание целей путём сравнения с заранее загруженными моделями.

Источники указывают, что обновлённые беспилотники оснащены камерами ночного видения и современными системами наведения, позволяющими эффективно идентифицировать движущиеся объекты в реальном времени. Аппараты сохраняют связь с оператором на расстоянии нескольких сотен километров, а также могут самостоятельно уклоняться от вражеской авиации и прочих средств ПВО. Официальный комментарий от Минобороны России о применении таких беспилотников пока не поступал.

А американское издание TWZ обратило внимание на резко возросшее давление российской стороны на логистическую инфраструктуру ВСУ. В публикации об ударах по поездам на Украине приводятся комментарии официальных лиц Киева, экспертов и блогеров, из которых следует, что ВС России стали применять супер-дроны-камикадзе «Герань», способные «поражать динамические цели глубоко за линией фронта, что может стать новой большой проблемой» для Незалежной.

В сентябре Life.ru рассказывал, что российские инженеры доработали беспилотники модели «Герань-2», сделав его значительно — на 30% — эффективнее. Масса боевой части была увеличена до 40 килограммов, а общий теперь составляет 90 килограммов.