ВСУ пытаются атаковать предприятие в Оренбуржье, ПВО отражает атаку

Украинские беспилотники пытаются атаковать одно из предприятий Оренбургской области, силы ПВО отражают атаку. Об этом сообщил глава региона Евгений Солнцев.

«Пострадавших среди населения нет. Технологические процессы на предприятии не нарушены. На месте работают экстренные службы», — добавил он.

Ранее Life.ru писал, что российские средства ПВО ночью отразили очередную атаку украинских дронов. Было уничтожено 20 целей, большую часть сбили над Чёрным морем. Ещё несколько беспилотников пытались атаковать Белгородскую, Воронежскую, Курскую области и Крым.