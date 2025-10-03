Валдайский форум
3 октября, 09:28

ВСУ пытаются атаковать предприятие в Оренбуржье, ПВО отражает атаку

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Украинские беспилотники пытаются атаковать одно из предприятий Оренбургской области, силы ПВО отражают атаку. Об этом сообщил глава региона Евгений Солнцев.

«Пострадавших среди населения нет. Технологические процессы на предприятии не нарушены. На месте работают экстренные службы», — добавил он.

В Пермском крае дроны ВСУ повредили дом и временно остановили завод Азот

Ранее Life.ru писал, что российские средства ПВО ночью отразили очередную атаку украинских дронов. Было уничтожено 20 целей, большую часть сбили над Чёрным морем. Ещё несколько беспилотников пытались атаковать Белгородскую, Воронежскую, Курскую области и Крым.

