3 октября, 12:11

В Шебекине снаряд ВСУ попал в частный дом, погибла женщина

Последствия атаки ВСУ на Шебекино. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирной жительницы в Шебекино. По его словам, женщина погибла в результате попадания боеприпаса ВСУ в частный дом. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.

«Мирная жительница погибла в результате прилёта боеприпаса в частный дом. От полученных ранений женщина скончалась на месте. ​​​​​​​Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшей», — написал Гладков в Telegram-канале.

После обрушения кровли во дворе дома загорелись её части. В настоящее время пожар ликвидирован. На территории домовладения также повреждена хозяйственная постройка.

Последствия атаки ВСУ на Шебекино. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Кроме того, по словам Гладкова, детонация одного из БПЛА привела к выбитым окнам в коммерческом объекте и пяти квартирах жилой многоэтажки. Повреждения получили грузовой и два легковых автомобиля. Ещё один FPV-дрон повредил городскую линию электропередачи.

Новый удар ВСУ по Белгороду: Ракета повредила машины и вызвала пожар в посёлке
А накануне при атаке ВСУ погиб глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев. Он был тяжело ранен во время налёта украинских беспилотников. Врачи не смогли спасти депутата, он скончался.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

