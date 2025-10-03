В Шебекине снаряд ВСУ попал в частный дом, погибла женщина
Гладков: Женщина погибла в Шебекине в результате прилёта снаряда ВСУ в частный дом
Последствия атаки ВСУ на Шебекино. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирной жительницы в Шебекино. По его словам, женщина погибла в результате попадания боеприпаса ВСУ в частный дом. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.
«Мирная жительница погибла в результате прилёта боеприпаса в частный дом. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшей», — написал Гладков в Telegram-канале.
После обрушения кровли во дворе дома загорелись её части. В настоящее время пожар ликвидирован. На территории домовладения также повреждена хозяйственная постройка.
Последствия атаки ВСУ на Шебекино. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Кроме того, по словам Гладкова, детонация одного из БПЛА привела к выбитым окнам в коммерческом объекте и пяти квартирах жилой многоэтажки. Повреждения получили грузовой и два легковых автомобиля. Ещё один FPV-дрон повредил городскую линию электропередачи.
А накануне при атаке ВСУ погиб глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев. Он был тяжело ранен во время налёта украинских беспилотников. Врачи не смогли спасти депутата, он скончался.
