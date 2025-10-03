ВСУ ударили по ТЦ в Курской области, есть пострадавшие

Беспилотник ВСУ нанёс удар по торговому центру в слободе Белой Беловского района Курской области. О произошедшем сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В результате атаки осколочные ранения получили двое мирных жителей — мужчина и женщина. Им была незамедлительно оказана первая медицинская помощь. Дальнейшая госпитализация им не понадобилась. Помимо этого значительные повреждения получил находившийся поблизости грузовой автомобиль

«Уважаемые жители, пожалуйста, будьте крайне бдительны! Враг не прекращает свои подлые удары! Берегите себя!» — обратился к жителям региона Хинштейн в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что атаке подверглась и Белгородская область, в результате чего в Шебекино погиб военнослужащий подразделения «Орлан». Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.