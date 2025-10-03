Валдайский форум
3 октября, 15:25

Боец подразделения «Орлан» погиб при атаке ВСУ в Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kasha_malasha

В Шебекино погиб военнослужащий подразделения «Орлан» в результате атаки украинского беспилотника. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что боец получил смертельные ранения. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

«От лица жителей нашей области и от себя лично приношу самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшего… Мы никогда не забудем проявленные мужество и самоотверженность и будем чтить его память», — написал Гладков в Telegram-канале.

Ранее сегодня Гладков сообщил о гибели мирной жительницы в Шебекино. По его словам, женщина погибла в результате попадания боеприпаса ВСУ в частный дом. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.

