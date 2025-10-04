Ещё четверо жителей Белгорода пострадали от удара беспилотника ВСУ

В результате атаки БПЛА ВСУ по коммерческому объекту в Белгороде пострадали четыре человека. О происшествии в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Атаки ВСУ на Белгород продолжаются. Есть пострадавшие. В результате удара беспилотника по коммерческому объекту пострадали четверо: супругов с осколочными ранениями лица и рук бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Ещё двух женщин с предварительным диагнозом «баротравмы» для обследования транспортируют в городскую больницу №2 г. Белгорода», — говорится в сообщении.

Из-за детонации произошло возгорание оборудования и навеса, которое было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС. От взрывной волны оказались выбиты стёкла и получил повреждения кузов одного легкового автомобиля. Кроме того, возле другого коммерческого объекта от падения обломков сбитого беспилотника загорелось дерево, а пожарный расчёт оперативно его потушил. Фасад и остекление здания также получили повреждения.