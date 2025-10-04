Валдайский форум
4 октября, 15:16

Мужчина пострадал при ударе ВСУ по автовокзалу в Брянской области

Богомаз: ВСУ атаковали автовокзал брянского посёлка Погар, ранен мирный житель

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что ВСУ нанесли удар по автовокзалу в посёлке Погар. В результате атаки пострадал один мирный житель, повреждены два микроавтобуса.

«Целенаправленный удар укронацисты нанесли по автовокзалу. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель. Повреждены два пассажирских микроавтобуса», — написал он в Telegram-канале.

Пострадавший находится в больнице, ему оказывается медицинская помощь. Оперативные службы в настоящее время работают на месте.
Ранее сегодня сообщалось, что Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В результате этого в многоквартирном доме выбило окна, также загорелись два автомобиля. Работу торговых центров в Белгороде приостановили до конца дня.

Наталья Демьянова
