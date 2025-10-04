Валдайский форум
4 октября, 13:14

В Белгороде после падения обломков БПЛА загорелась легковушка

Гладков: Обломки БПЛА повредили крыши домов и два автомобиля в Белгороде

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Силы ПВО отражают атаку беспилотных летательных аппаратов над Белгородом и Белгородской областью. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, по предварительным данным обошлось без пострадавших.

«В Белгороде в результате падения обломков сбитого БПЛА загорелся легковой автомобиль — возгорание ликвидировано. Ещё один автомобиль посечён осколками», — написал он в своём телеграм-канале.

В селе Стрелецкое осколочные повреждения получили кровли двух частных жилых домов. На отдельных территориях города и области наблюдались локальные возгорания сухой травы от упавших фрагментов. Все очаги пожаров были своевременно потушены силами МЧС и добровольных пожарных команд.

По словам губернатора, в настоящее время на местах возможных происшествий работают оперативные службы. Уточняется информация о характере и масштабах причинённого ущерба.

Напомним, что Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В результате этого в многоквартирном доме выбило окна, также загорелись два автомобиля. Работу торговых центров в Белгороде приостановили до конца дня.

