Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 17:48

Подросток едва не остался без ног из-за атаки БПЛА на Белгородскую область

Гладков: В Белгородской области после удара БПЛА пострадал 16-летний подросток

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Белгородской области 16-летний подросток получил ранения в результате атаки беспилотника. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Инцидент произошёл в селе Гора-Подол Грайворонского округа после сброса взрывных устройств с украинского дрона. Пострадавший юноша с множественными осколочными ранениями стоп был госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. В других населённых пунктах области также были зафиксированы атаки беспилотников.

В селе Мокрая Орловка в результате обстрела оказалась разрушена кровля здания социального объекта. В Козинке от удара дрона повредили автомобиль, а в посёлке Красная Яруга от детонации взрывного устройства пострадала крыша гаража. Губернатор также сообщил, что в Белгородском и Шебекинском районах зафиксированы новые атаки беспилотников.

Мужчина пострадал при ударе ВСУ по автовокзалу в Брянской области
Мужчина пострадал при ударе ВСУ по автовокзалу в Брянской области

Напомним, что Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Силы ПВО региона продолжают отражать удары дронов ВСУ. Также известно, что в результате атаки БПЛА ВСУ по коммерческому объекту в Белгороде пострадали четыре человека.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar