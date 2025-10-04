Подросток едва не остался без ног из-за атаки БПЛА на Белгородскую область

В Белгородской области 16-летний подросток получил ранения в результате атаки беспилотника. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Инцидент произошёл в селе Гора-Подол Грайворонского округа после сброса взрывных устройств с украинского дрона. Пострадавший юноша с множественными осколочными ранениями стоп был госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. В других населённых пунктах области также были зафиксированы атаки беспилотников.

В селе Мокрая Орловка в результате обстрела оказалась разрушена кровля здания социального объекта. В Козинке от удара дрона повредили автомобиль, а в посёлке Красная Яруга от детонации взрывного устройства пострадала крыша гаража. Губернатор также сообщил, что в Белгородском и Шебекинском районах зафиксированы новые атаки беспилотников.