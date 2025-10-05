Расчёты ПВО сбили 31 БПЛА ВСУ над российскими регионами за два часа

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 31 украинский беспилотник самолётного типа над российскими регионами. Соответствующее заявление сделало Министерство обороны РФ.

Воздушные цели были нейтрализованы в период с 15.00 до 17.00 по московскому времени. Большинство беспилотников, 27 единиц, сбили над воздушным пространством Белгородской области. Над Смоленской областью средствами ПВО уничтожены три вражеских дрона. Ещё один беспилотный летательный аппарат сбили в небе над Курской областью.

Кроме того, сегодня за четыре часа силы ПВО РФ ликвидировали 30 беспилотников ВСУ, атаковавших воздушное пространство Белгородской области и Крыма. Согласно данным, 29 было нейтрализовано в небе над Белгородской областью. Ещё один летательный аппарат был сбит над территорией Крымского полуострова.