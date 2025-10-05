Валдайский форум
5 октября, 15:23

Расчёты ПВО сбили 31 БПЛА ВСУ над российскими регионами за два часа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 31 украинский беспилотник самолётного типа над российскими регионами. Соответствующее заявление сделало Министерство обороны РФ.

Воздушные цели были нейтрализованы в период с 15.00 до 17.00 по московскому времени. Большинство беспилотников, 27 единиц, сбили над воздушным пространством Белгородской области. Над Смоленской областью средствами ПВО уничтожены три вражеских дрона. Ещё один беспилотный летательный аппарат сбили в небе над Курской областью.

Кроме того, сегодня за четыре часа силы ПВО РФ ликвидировали 30 беспилотников ВСУ, атаковавших воздушное пространство Белгородской области и Крыма. Согласно данным, 29 было нейтрализовано в небе над Белгородской областью. Ещё один летательный аппарат был сбит над территорией Крымского полуострова.

Юлия Сафиулина
