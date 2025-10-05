Валдайский форум
5 октября, 04:18

За ночь расчёты ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских дрона над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По одиннадцать беспилотников сбили над Белгородской и Воронежской областями. Пять беспилотных летательных аппаратов ликвидировали над Нижегородской областью. По одному БПЛА уничтожили над Брянской, Курской, Тульской и Тамбовской областями, а также над территорией Республики Мордовия.

Ранее стало известно о подвиге старшего сержанта Павла Метельского, который вывез из-под вражеского огня и эвакуировал в госпиталь больше ста раненых сослуживцев. Старший водитель-радиотелефонист мотострелкового батальона выполнял боевые задачи по подвозу штурмовых групп, продовольствия и эвакуации раненых с передовой. Несмотря на артиллерийские и танковые обстрелы, а также атаки БПЛА, Метельский проявил исключительное мужество и решительность.

