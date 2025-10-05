Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 03:38

Губернатор Гусев: Расчёты ПВО сбили 10 беспилотников в Воронежской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Расчёты противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы сбили 10 украинских беспилотников на территории двух городов и двух районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Внимание! В Борисоглебске и Воронеже, Острогожском, Россошанском, Лискинском и Бутурлиновском районах — отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — говорится в сообщении. Пострадавших и разрушений нет.

Подросток едва не остался без ног из-за атаки БПЛА на Белгородскую область
Подросток едва не остался без ног из-за атаки БПЛА на Белгородскую область

А ранее журналистка Анна Гусарская выразила мнение, что конфликт на Украине может перекинуться на Польшу и другие страны НАТО. По её словам, корреспондентка научилась различать модели беспилотников и освоила первую помощь, — эти навыки, по её мнению, особенно актуальны в свете заявлений польских властей о готовности реагировать на нарушения воздушного пространства.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar