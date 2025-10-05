Губернатор Гусев: Расчёты ПВО сбили 10 беспилотников в Воронежской области

Расчёты противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы сбили 10 украинских беспилотников на территории двух городов и двух районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Внимание! В Борисоглебске и Воронеже, Острогожском, Россошанском, Лискинском и Бутурлиновском районах — отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — говорится в сообщении. Пострадавших и разрушений нет.

А ранее журналистка Анна Гусарская выразила мнение, что конфликт на Украине может перекинуться на Польшу и другие страны НАТО. По её словам, корреспондентка научилась различать модели беспилотников и освоила первую помощь, — эти навыки, по её мнению, особенно актуальны в свете заявлений польских властей о готовности реагировать на нарушения воздушного пространства.