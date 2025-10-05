Валдайский форум
5 октября, 03:19

«На пороге войны»: Украинскому конфликту предрекли расширение

WP: Украинский конфликт распространится на территорию Польши и стран НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

По мнению журналистки Анны Гусарской, высказанному в статье для The Washington Post, украинский конфликт рискует перекинуться на Польшу и другие страны НАТО.

Корреспондентка заявила, что украинский опыт противодействия дронам крайне важен. Она отметила, что научилась различать модели беспилотников и освоила первую помощь, — эти навыки, по её мнению, особенно актуальны в свете заявлений польских властей о готовности реагировать на нарушения воздушного пространства.

«Все новые умения, которым я научилась, сослужат мне хорошую службу, если (или лучше сказать когда?) сегодняшний конфликт перекинется на Польшу. Потому что никуда не деться вот от какого факта: НАТО стоит на пороге войны», — заявила журналистка.

Милорад Додик выступил против поставок оружия Киеву
Ранее доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин сообщил, что Украина лишилась важного союзника после выборов в Чехии. По результатам прошедших в Чехии парламентских выборов в стране может сформироваться правительство, которое откажется от оказания Киеву безусловной и всеобъемлющей помощи в военной и экономической сферах. Согласно прогнозу эксперта, новый состав кабинета министров во главе с оппозиционным движением «Акция недовольных граждан» Андрея Бабиша будет похож на правительство Роберта Фицо в Словакии.

