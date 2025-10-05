По результатам прошедших в Чехии парламентских выборов в стране может сформироваться правительство, которое откажется от оказания Украине безусловной и всеобъемлющей помощи в военной и экономической сферах. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин.

Согласно его прогнозу, новый состав кабинета министров во главе с оппозиционным движением «Акция недовольных граждан» Андрея Бабиша будет похож на правительство Роберта Фицо в Словакии.

«Вряд ли Чехия саботирует процесс принятия новых антироссийских санкций, но и инициативу не проявит. Для Киева это большая проблема — лишились важного союзника», — отметил доцент.

Топорнин подчеркнул, что если раньше Чехия по умолчанию поддерживала все предложения, связанные с оказанием поддержки Киву, то теперь такая помощь, вероятно, прекратится.

Напомним, движение ANO («Акция недовольных граждан»), возглавляемое бывшим премьер-министром Андреем Бабишем, одержало победу на парламентских выборах в Чехии. Действующий председатель правительства Петр Фиала уже направил поздравления главе победившей партии. На пресс-конференции Бабиш отказал Незалежной в поставках снарядов и выступил против её членства в Европейском союзе. Он также отметил, что на инициативе по закупке снарядов, по его мнению, кто-то получал «сверхприбыли», чего допускать нельзя.