Партия ANO экс-премьера Бабиша победила на парламентских выборах в Чехии
Обложка © ТАСС / ЕРА
На парламентских выборах в Чехии победу одержало движение ANO («Акция недовольных граждан») под руководством экс-премьера Андрея Бабиша. Действующий глава кабмина Петр Фиала уже направил поздравления лидеру победившей партии, передаёт агентство ČTK.
После обработки 99,45% бюллетеней, партия ANO получила наибольшую поддержку избирателей, набрав 34,72% голосов. Это обеспечило ей 80 мест в Палате депутатов (из общего числа 200). В парламент прошли представители шести политических партий.
Напомним, что именно победы партии Бабиша так опасался Европейский союз. По некоторым данным, победа организации может привести к тому, что Чехия вместе с Венгрией и Словакией будет выступать в качестве третьего антиевропейского агитатора. Это в свою очередь негативно скажется на оказание поддержки Украине.
