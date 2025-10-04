Партия ANO экс-премьера Бабиша победила на парламентских выборах в Чехии

Напомним, что именно победы партии Бабиша так опасался Европейский союз. По некоторым данным, победа организации может привести к тому, что Чехия вместе с Венгрией и Словакией будет выступать в качестве третьего антиевропейского агитатора. Это в свою очередь негативно скажется на оказание поддержки Украине.