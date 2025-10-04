Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 17:16

Партия ANO экс-премьера Бабиша победила на парламентских выборах в Чехии

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

На парламентских выборах в Чехии победу одержало движение ANO («Акция недовольных граждан») под руководством экс-премьера Андрея Бабиша. Действующий глава кабмина Петр Фиала уже направил поздравления лидеру победившей партии, передаёт агентство ČTK.
После обработки 99,45% бюллетеней, партия ANO получила наибольшую поддержку избирателей, набрав 34,72% голосов. Это обеспечило ей 80 мест в Палате депутатов (из общего числа 200). В парламент прошли представители шести политических партий.

Напомним, что именно победы партии Бабиша так опасался Европейский союз. По некоторым данным, победа организации может привести к тому, что Чехия вместе с Венгрией и Словакией будет выступать в качестве третьего антиевропейского агитатора. Это в свою очередь негативно скажется на оказание поддержки Украине.

В США раскрыли, при каком условии Чехия откажется накачивать Киев оружием
В США раскрыли, при каком условии Чехия откажется накачивать Киев оружием

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Чехия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar