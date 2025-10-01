Чешская Республика может прекратить участие в программе поставок боеприпасов для Вооружённых сил Украины в случае победы оппозиционного движения ANO на предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на позицию политической силы.

Согласно информации издания, представители движения «Акция недовольных граждан» рассматривают два возможных сценария: полное прекращение программы военной помощи или передачу её под управление НАТО. В партии объясняют такую позицию необходимостью сосредоточиться на решении внутренних экономических проблем страны. В публикации отмечается, что ANO критикует действующую программу поставок за завышенные цены и недостаточную прозрачность, связывая это с зависимостью от теневых коммерческих сделок.

Депутат Европарламента от движения Ярослав Бзох подтвердил, что рост потребительских цен усиливает недовольство граждан, что отражается на политических предпочтениях избирателей.

Напомним, по данным чешских СМИ, только за первую половину 2025 года Украина получила от Чехии миллион артиллерийских снарядов. Финансировался этот проект объединёнными усилиями западных стран под руководством Варшавы.