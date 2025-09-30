Захарова назвала безумной новеллой закрытие визовых центров Чехии в России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала решение властей Чехии о закрытии визовых центров на территории РФ. Дипломат заявила, что внешнеполитическое ведомство пока что располагает лишь информацией из новостей о шаге официальной Праги. Она отметила, что МИД РФ проведёт тщательное изучение ситуации и подготовит подробный комментарий.

«Это какая-то очередная безумная новелла, которую разработала официальная Прага. Мы видели пока это только в новостях», — подчеркнула Захарова в интервью «Москве 24».

Напомним, с 30 сентября в России завершили работу визовые центры Чехии. Теперь для получения шенгенской визы россиянам необходимо будет обратиться в консульский отдел посольства Республики в Москве. Все заявления, обработанные консульским отделом, будут предоставлены отправителям выбранным ими способом в штатном режиме.