Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 14:54

Захарова назвала безумной новеллой закрытие визовых центров Чехии в России

Мария Захарова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Мария Захарова. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала решение властей Чехии о закрытии визовых центров на территории РФ. Дипломат заявила, что внешнеполитическое ведомство пока что располагает лишь информацией из новостей о шаге официальной Праги. Она отметила, что МИД РФ проведёт тщательное изучение ситуации и подготовит подробный комментарий.

«Это какая-то очередная безумная новелла, которую разработала официальная Прага. Мы видели пока это только в новостях», — подчеркнула Захарова в интервью «Москве 24».

МИД Чехии: Прага запретила въезд неаккредитованным российским дипломатам
МИД Чехии: Прага запретила въезд неаккредитованным российским дипломатам

Напомним, с 30 сентября в России завершили работу визовые центры Чехии. Теперь для получения шенгенской визы россиянам необходимо будет обратиться в консульский отдел посольства Республики в Москве. Все заявления, обработанные консульским отделом, будут предоставлены отправителям выбранным ими способом в штатном режиме.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Чехия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar