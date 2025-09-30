Европейская страна закрыла все визовые центры в России

В России с 30 сентября завершили свою работу визовые центры Чехии, сообщает VFS Global. Теперь для получения шенгенской визы россиянам необходимо будет обратиться в консульский отдел посольства Республики в Москве.

«Уважаемые заявители, информируем вас об окончании работы визовых центров Чехии в России. 26 сентября 2025 года – последний день приёма заявлений в региональных центрах, 29 сентября 2025 года – в Москве», — говорится в сообщении на сайте.

Все заявления, обработанные консульским отделом, будут отправлены отправителям выбранным ими способом в штатном режиме.