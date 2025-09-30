Интервидение
30 сентября, 13:59

Европейская страна закрыла все визовые центры в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel L Photo and Video

В России с 30 сентября завершили свою работу визовые центры Чехии, сообщает VFS Global. Теперь для получения шенгенской визы россиянам необходимо будет обратиться в консульский отдел посольства Республики в Москве.

«Уважаемые заявители, информируем вас об окончании работы визовых центров Чехии в России. 26 сентября 2025 года – последний день приёма заявлений в региональных центрах, 29 сентября 2025 года – в Москве», — говорится в сообщении на сайте.

Все заявления, обработанные консульским отделом, будут отправлены отправителям выбранным ими способом в штатном режиме.

Ранее стало известно, что Италия вводит ограничения для граждан России, получивших итальянские шенгенские визы. Нашим соотечественникам запрещают въезд в семь стран, включая Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву, даже транзитом. Однако Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергает эти сведения, утверждая, что информация об ограничениях для владельцев итальянских виз не имеет под собой оснований.

Наталья Афонина
