Европейская страна закрыла все визовые центры в России
Визовые центры Чехии в России прекращают свою работу с 30 сентября
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel L Photo and Video
В России с 30 сентября завершили свою работу визовые центры Чехии, сообщает VFS Global. Теперь для получения шенгенской визы россиянам необходимо будет обратиться в консульский отдел посольства Республики в Москве.
«Уважаемые заявители, информируем вас об окончании работы визовых центров Чехии в России. 26 сентября 2025 года – последний день приёма заявлений в региональных центрах, 29 сентября 2025 года – в Москве», — говорится в сообщении на сайте.
Все заявления, обработанные консульским отделом, будут отправлены отправителям выбранным ими способом в штатном режиме.
Ранее стало известно, что Италия вводит ограничения для граждан России, получивших итальянские шенгенские визы. Нашим соотечественникам запрещают въезд в семь стран, включая Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву, даже транзитом. Однако Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергает эти сведения, утверждая, что информация об ограничениях для владельцев итальянских виз не имеет под собой оснований.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.