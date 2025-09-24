АТОР: Информация об ограничениях для владельцев виз в Италию беспочвенна

Информация о том, что Италия проставляет в визах для россиян дополнительные пометки об ограничениях на въезд в ряд стран Евросоюза, не имеет под собой оснований. Опровержение распространила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Эта информация не соответствует действительности», — констатировали в АТОР.

Напомним, ранее появилась информация, что Италия запрещает россиянам с шенгенской визой ездить в семь стран Европы. Российские туристы столкнулись с необычной ситуацией, получив шенгенскую визу, выданную Италией. В документе была обнаружена пометка, запрещающая въезд на территорию семи стран: Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Исландии, Латвии и Литвы. Якобы въезд в эти государства невозможен даже для транзитного проезда.