Туризм под прикрытием: В Чехии нашли способ пускать россиян, не нарушая антироссийскую повестку ЕС

Российские туристы стали чаще посещать Чехию, однако теперь их приезд оформляют не как «туризм», а как «посещение». Такой обходной манёвр помогает стране не терять сотни миллионов евро на фоне антироссийских ограничений ЕС. Об этом сообщил SHOT.

«А в визе вместо пометки Turistika стоит Návštěva, что означает «Посещение». Юридически она имеет идентичную туристической визе силу», — говорится в материале.

Чехия потеряла около €195–200 миллионов после того, как в 2022 году резко ограничила въезд россиян. Чтобы прекратить эту тенденцию и при этом формально следовать линии Евросоюза, власти придумали «маскировочную схему». Теперь одно из ключевых требований для россиян — действующий загранпаспорт на 10 лет. В чешском консульстве заявителям указывают конкретный визовый центр, где нужно подать документы. При этом цель поездки не обозначается как туризм.

За оформление визы россияне платят около €35 сервисного сбора, а через месяц получают документы с приглашением от случайного гражданина Чехии. Формально это «поездка в гости», но по сути — та же туристическая виза. На финальном этапе при перелёте, например, через Стамбул, проверяют действительность визы. Если проблем нет, то на пограничном контроле в аэропорту Праги путешественников беспрепятственно пропускают в страну.