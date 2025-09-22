Туризм под прикрытием: В Чехии нашли способ пускать россиян, не нарушая антироссийскую повестку ЕС
SHOT: Чехия выдает россиянам маскировочные визы под видом посещений
Российские туристы стали чаще посещать Чехию, однако теперь их приезд оформляют не как «туризм», а как «посещение». Такой обходной манёвр помогает стране не терять сотни миллионов евро на фоне антироссийских ограничений ЕС. Об этом сообщил SHOT.
«А в визе вместо пометки Turistika стоит Návštěva, что означает «Посещение». Юридически она имеет идентичную туристической визе силу», — говорится в материале.
Чехия потеряла около €195–200 миллионов после того, как в 2022 году резко ограничила въезд россиян. Чтобы прекратить эту тенденцию и при этом формально следовать линии Евросоюза, власти придумали «маскировочную схему». Теперь одно из ключевых требований для россиян — действующий загранпаспорт на 10 лет. В чешском консульстве заявителям указывают конкретный визовый центр, где нужно подать документы. При этом цель поездки не обозначается как туризм.
За оформление визы россияне платят около €35 сервисного сбора, а через месяц получают документы с приглашением от случайного гражданина Чехии. Формально это «поездка в гости», но по сути — та же туристическая виза. На финальном этапе при перелёте, например, через Стамбул, проверяют действительность визы. Если проблем нет, то на пограничном контроле в аэропорту Праги путешественников беспрепятственно пропускают в страну.
Ранее сообщалось, что в 2024 году россиянам начали выдавать заметно меньше шенгенских виз из-за ужесточения правил в ЕС. Теперь в Европу ежегодно отправляется всего около полумиллиона человек — меньше 4% от общего числа выезжающих из страны. При этом Прибалтика, Польша и Чехия практически прекратили оформление виз для граждан России.