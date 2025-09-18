Российским туристам в три раза сократят выдачу шенгенских виз

Российским туристам в 2024 году будут выдавать значительно меньше шенгенских виз из-за ужесточения требований со стороны европейских стран. Крупные российские турагентства сообщили об этом Mash.

«Теперь в шенгенскую зону из России едут всего полмиллиона человек в год — меньше 4% от числа всех выезжающих. Турция, Египет, ОАЭ и Китай — больше 60%», — приводит данные Mash.

Как уточнили источники, Прибалтика, Польша и Чехия фактически перестали выдавать визы россиянам. Наиболее лояльными остаются Италия, Франция, Испания, Греция и Венгрия, но и они, по прогнозам, будут отказывать до трети заявителей, тогда как в 2024 году уровень отказов составлял лишь 7,5%.

Консульства ужесточили проверки, включая анализ финансового состояния, активности в социальных сетях и места работы. Особенно тщательно проверяют сотрудников госкорпораций, оборонного сектора и государственных структур, которым чаще отказывают.

Требования к доходам ужесточились: необходим официальный заработок от 45 тысяч рублей в месяц, предпочтительно не менее 50 тысяч после выплаты кредитов, а также выписка за год с остатком на счете не менее 5000 евро. В Германии и Швейцарии дополнительно анализируют динамику движения средств для выявления фактов подгонки денег перед подачей заявления.