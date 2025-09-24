Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

24 сентября, 05:10

ЕС ужесточил правила: Италия запретила россиянам посещать семь европейских стран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oksy001

Италия запрещает россиянам с шенгенской визой ездить в семь стран Европы. О новых ограничениях от ЕС для наших сограждан рассказал SHOT.

Как сообщили российские туристы, не так давно они получили шенгенскую визу в Италию, однако в документе увидели странную пометку. В ней указано, что въезд закрыт в семь стран: Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву. В эти страны, судя по визе, не пропустят даже транзитом. Со слов путешественников, при поездках на поезде появились контролёры, проверяющие визы, тогда как в аэропортах система автоматически не допускает российских туристов к рейсам в запрещённые страны ЕС.

Список стран, которые недоступны для въезда по Шенгену, разный. Например, у некоторых из туристов не было ограничений на страны Прибалтики. В визовом центре телеграм-каналу рассказали, что с подобными ограничениями сталкиваются впервые.

Российским туристам в три раза сократят выдачу шенгенских виз

Ранее в Чехии нашли способ пускать россиян, не нарушая антироссийскую повестку ЕС. Российские туристы стали чаще посещать Чехию, однако теперь их приезд оформляют не как «туризм», а как «посещение». Такой обходной манёвр помогает стране не терять сотни миллионов евро на фоне антироссийских ограничений. Прага потеряла около €195–200 миллионов после того, как в 2022 году резко ограничила въезд россиян.

Алена Пенчугина
