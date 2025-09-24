В Москве выстроилась огромная очередь в посольство Японии

В Москве огромные очереди выстроились у входа к Посольству Японии. Желающие получить визу в страну Восходящего Солнца простаивают в ожидании от пяти до семи часов. Спрос на туризм в Японию побил рекорд в текущем сентябре, а с начала года вырос вдвое. Информацией делится SHOT.

Очереди к посольству Японии. Видео © Telegram / SHOT

В Японской национальной туристской организации журналистам заявили, что в этом году страну посетило уже 84,7 тысячи российских туристов. Осенью новый бум возник по нескольким причинам: многие хотят успеть на «Момидзи» — сезон цветения клёнов, который начинается с середины сентября. А заодно приобрести новый аналог Лабубу — игрушку Monchhichi.

Причём цены на путёвки в Японию снизились: если в прошлом году за поездку на 8 дней в Токио туристы отдавали 250 000 рублей с перелётом, то в этом году подобный тур можно купить за 180 000 рублей за человека.