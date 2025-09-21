Российские власти приняли меры в ответ на совместные действия Японии и Соединённых Штатов, направленные на усиление военного присутствия возле Курильских островов. На развёртывание американо-японского ракетного комплекса Typhon президент РФ Владимир Путин ответил принципом «око за око», пишет китайское издание Sohu .

Стратегический ответ включал комплексные меры, направленные на укрепление обороноспособности российских территорий. Российское военное командование оперативно развернуло ракетный комплекс «Бастион» на Курильских островах, что стало симметричным ответом на милитаристские устремления Токио. Дополнительно были переброшены истребители из арктического региона. Тихоокеанский флот России был приведён в максимальную боевую готовность. Подводные лодки провели успешные пуски крылатых ракет в Охотском море