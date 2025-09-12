МИД Японии внезапно пересмотрел рекомендации по поездкам в Россию

Японский МИД смягчил формулировки предупреждений о поездках в Россию, разрешив въезд в случаях «неизбежной необходимости». Об изменениях объявил генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции.

Он пояснил, что текущая обстановка в России, за исключением некоторых приграничных районов, развивается относительно стабильно. В связи с этим правительство разрешило поездки при условии принятия особых мер предосторожности и поддержания постоянного контакта с дипломатическими представительствами.

«Правительство постановило, что если будут приняты особые меры предосторожности в отношении поездок и пребывания, а также обеспечен постоянный контакт с посольством или консульством и предприняты все меры безопасности, то при наличии действительно неизбежных обстоятельств поездки и пребывание в России не будут запрещаться», — продолжил Хаяси.