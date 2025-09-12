Единый день голосования
12 сентября, 10:16

МИД Японии внезапно пересмотрел рекомендации по поездкам в Россию

Правительство Японии разрешило поездки в РФ в случаях неизбежной необходимости

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IB Photography

Японский МИД смягчил формулировки предупреждений о поездках в Россию, разрешив въезд в случаях «неизбежной необходимости». Об изменениях объявил генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции.

Он пояснил, что текущая обстановка в России, за исключением некоторых приграничных районов, развивается относительно стабильно. В связи с этим правительство разрешило поездки при условии принятия особых мер предосторожности и поддержания постоянного контакта с дипломатическими представительствами.

«Правительство постановило, что если будут приняты особые меры предосторожности в отношении поездок и пребывания, а также обеспечен постоянный контакт с посольством или консульством и предприняты все меры безопасности, то при наличии действительно неизбежных обстоятельств поездки и пребывание в России не будут запрещаться», — продолжил Хаяси.

К неизбежным обстоятельствам отнесли гуманитарные миссии, деловые поездки, учёбу, научную деятельность и культурный обмен. При этом большая часть территории России сохраняет оранжевый уровень опасности (третий из четырёх), а приграничные с Украиной регионы остаются в красной зоне с рекомендацией к эвакуации. Изменения вступили в силу 12 сентября.

Япония прекращает работу всех центров по содействию реформам в России
Также сегодня японский МИД объявил о снижении потолка цен на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов за баррель, а любые операции по закупке «чёрного золота» из РФ потребуют специальных разрешений. Кроме того, были расширены санкционные списки: туда внесли две организации из России и девять — из Белоруссии.

Юрий Лысенко
