Япония ввела экспортные ограничения против 11 организаций из России и Белоруссии

Япония расширяет экспортные ограничения на две российские и девять белорусских организаций. Это следует из заявления МИД страны.

Кроме того, Токио ввёл санкции в отношении 52 организаций и десяти физических лиц из РФ и трёх юрлиц из Белоруссии. Для этих организаций предусматриваются ограничения по платежам, операциям с капиталом. Для их осуществления будет необходимо получить специальное разрешение от японского Министерства иностранных дел.

Санкции затронули, в частности, «Движение первых», Фонд Ахмата Кадырова, Тульский оружейный завод, особую экономическую зону «Алабуга» и международный детский центр «Артек».