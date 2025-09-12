Япония ввела экспортные ограничения против 11 организаций из России и Белоруссии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aritra Deb
Япония расширяет экспортные ограничения на две российские и девять белорусских организаций. Это следует из заявления МИД страны.
Кроме того, Токио ввёл санкции в отношении 52 организаций и десяти физических лиц из РФ и трёх юрлиц из Белоруссии. Для этих организаций предусматриваются ограничения по платежам, операциям с капиталом. Для их осуществления будет необходимо получить специальное разрешение от японского Министерства иностранных дел.
Санкции затронули, в частности, «Движение первых», Фонд Ахмата Кадырова, Тульский оружейный завод, особую экономическую зону «Алабуга» и международный детский центр «Артек».
Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве Японии сообщили, что страна снижает потолок цен на сырую нефть российского происхождения с 60 до 47,6 доллара за баррель. Закупки сырой нефти, а также операции с капиталом, связанные с покупкой нефти из РФ, будут требовать получения соответствующего разрешения.