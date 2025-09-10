Япония прекращает работу всех центров по содействию реформам в России

Правительство Японии объявило о прекращении работы всех шести центров, занимавшихся техническим содействием российским реформам. Об этом заявил генеральный секретарь Ёсимаса Хаяси.

Хаяси подчеркнул, что решение связано с изменениями внутри России и текущим состоянием двусторонних отношений. Генсек также обратился к российским властям с просьбой гарантировать безопасность японских сотрудников на территории страны.