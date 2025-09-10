Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

10 сентября, 03:23

Япония прекращает работу всех центров по содействию реформам в России

Ёсимаса Хаяси. Обложка © Prime Minister&#x27;s Office of Japan

Правительство Японии объявило о прекращении работы всех шести центров, занимавшихся техническим содействием российским реформам. Об этом заявил генеральный секретарь Ёсимаса Хаяси.

Хаяси подчеркнул, что решение связано с изменениями внутри России и текущим состоянием двусторонних отношений. Генсек также обратился к российским властям с просьбой гарантировать безопасность японских сотрудников на территории страны.

Ранее стало известно, что премьер Японии Сигэру Исиба принял решение уйти в отставку накануне ключевого голосования о смене руководства правящей Либерально-демократической партии. Он заявил, что хочет избежать внутрипартийного раскола. Предполагается, что он ушёл, чтобы избежать поражения из-за потери популярности после серии политических провалов.

Тимур Хингеев
