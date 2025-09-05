Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
5 сентября, 15:12

Лавров потребовал от Японии признать ответственность за развязывание Второй мировой войны

Лавров: Япония должна признать итоги Второй мировой войны и свою ответственность

Обложка © Life.ru

Россия официально призвала Японию полностью признать исторические итоги Второй мировой войны и нести ответственность за развязывание глобального конфликта. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в обращении к участникам памятного заседания в честь 80-летия победы над милитаристской Японией.

«Итоги Второй мировой войны на Тихом океане, в том числе Акт о капитуляции Японии, стали неотъемлемой составной частью послевоенного Ялтинско-Потсдамского миропорядка. Настойчиво призываем японские власти в полном объёме признать международно-правовые последствия победы союзных государств, а также свою долю ответственности за развязывание мирового конфликта», — сказал министр.

Лавров подчеркнул, что Россия совместно с единомышленниками продолжит работу по документированию преступлений японских властей 1930-1940-х годов. Вместе с тем он подтвердил неизменную позицию Москвы о необходимости полного признания Токио международно-правовых последствий победы союзных государств.

Мединский назвал разгром Японии в 1945-м самой эффективной операцией в истории
Ранее сообщалось, что Дальний Восток 3 сентября отпраздновал знаковую дату. Именно в этот день в 1945 году капитуляцией милитаристской Японии завершилась Вторая мировая война. В связи с этим в рамках мероприятий на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) по набережной ДВФУ была пронесена большая георгиевская лента.

Юлия Сафиулина
