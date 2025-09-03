Дальний Восток отпраздновал 80-летие со дня капитуляции милитаристской Японии

3 сентября является знаковой датой для Дальнего Востока, России и всего мира. Именно в этот день в 1945 году капитуляцией милитаристской Японии завершилась Вторая мировая война. Память об этом событии сохраняется, в том числе в рамках мероприятий на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), где по набережной ДВФУ была пронесена большая георгиевская лента.

Участники парада несут георгиевскую ленту. Видео © Life.ru

В Южно-Сахалинске состоялся традиционный парад, в котором приняли участие 18 парадных расчётов и образцы современной военной техники. Механизированную колонну возглавила легендарная «Катюша», а в её состав вошли системы «Ураган» и «Град», зенитно-ракетные комплексы «С-400», а также береговые ракетные комплексы «Бастион». Участники церемонии возложили цветы к Мемориалу Славы и Вечному огню.

Впервые масштабный парад в честь 80-летия Победы над милитаристской Японией прошёл в Хабаровске. Принимал парад исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев, кавалер трёх орденов Мужества. По площади имени Ленина торжественным маршем прошли свыше 2,7 тысячи военнослужащих, включая делегации стран-членов ОДКБ и вооружённых сил Монголии. Было представлено 100 единиц исторической и современной техники, включая танк Т-34 и самоходную артиллерийскую установку ИСУ-152.