3 сентября, 06:40

Дальний Восток отпраздновал 80-летие со дня капитуляции милитаристской Японии

3 сентября является знаковой датой для Дальнего Востока, России и всего мира. Именно в этот день в 1945 году капитуляцией милитаристской Японии завершилась Вторая мировая война. Память об этом событии сохраняется, в том числе в рамках мероприятий на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), где по набережной ДВФУ была пронесена большая георгиевская лента.

В Южно-Сахалинске состоялся традиционный парад, в котором приняли участие 18 парадных расчётов и образцы современной военной техники. Механизированную колонну возглавила легендарная «Катюша», а в её состав вошли системы «Ураган» и «Град», зенитно-ракетные комплексы «С-400», а также береговые ракетные комплексы «Бастион». Участники церемонии возложили цветы к Мемориалу Славы и Вечному огню.

Впервые масштабный парад в честь 80-летия Победы над милитаристской Японией прошёл в Хабаровске. Принимал парад исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев, кавалер трёх орденов Мужества. По площади имени Ленина торжественным маршем прошли свыше 2,7 тысячи военнослужащих, включая делегации стран-членов ОДКБ и вооружённых сил Монголии. Было представлено 100 единиц исторической и современной техники, включая танк Т-34 и самоходную артиллерийскую установку ИСУ-152.

В остальных регионах Дальнего Востока памятные мероприятия включали возложения цветов к мемориалам и шествия с участием военнослужащих, ветеранов, казаков и местных жителей.

В Китае в небо выпустили 80 тысяч голубей мира по случаю завершения парада
В Китае в небо выпустили 80 тысяч голубей мира по случаю завершения парада

Ранее сообщалось, что главная площадь Пекина, Тяньаньмэнь, стала местом проведения парада, приуроченного к 80-й годовщине Победы в войне китайского народа против японских захватчиков и в Мировой антифашистской войне. Церемония началась с речи председателя КНР Си Цзиньпина, адресованной ветеранам, в которой он также подчеркнул вклад Китая в победу над фашизмом во Второй мировой войне.

