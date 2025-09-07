Премьер-министр Японии уходит в отставку, не продержавшись и года

Глава японского правительства Сигэру Исиба принял решение уйти в отставку накануне ключевого голосования о смене руководства правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в политических кругах.

«Перед принятием решения о том, состоятся ли внеочередные выборы главы Либерально-демократической партии 8 сентября, премьер-министр Сигэру Исиба решил уйти в отставку. Он заявил, что хочет избежать внутрипартийного раскола», – сказано в сообщении.

Наблюдатели отмечают, что Исиба, терявший популярность из-за провалов во внутренней политике и чрезмерной ориентации на Вашингтон, предпочёл уйти до вероятного поражения.