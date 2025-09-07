Премьер-министр Японии уходит в отставку, не продержавшись и года
Глава японского правительства Сигэру Исиба принял решение уйти в отставку накануне ключевого голосования о смене руководства правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в политических кругах.
«Перед принятием решения о том, состоятся ли внеочередные выборы главы Либерально-демократической партии 8 сентября, премьер-министр Сигэру Исиба решил уйти в отставку. Он заявил, что хочет избежать внутрипартийного раскола», – сказано в сообщении.
Наблюдатели отмечают, что Исиба, терявший популярность из-за провалов во внутренней политике и чрезмерной ориентации на Вашингтон, предпочёл уйти до вероятного поражения.
Исиба занимает пост премьер-министра Японии с 1 октября 2024 года. Ранее он оказался в центре внимания прессы и мирового сообщества из-за другого высказывания. На церемонии, приуроченной к 80-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, ни он, ни мэр города Кадзуми Мацуи предпочли не называть Соединённые Штаты страной, которая сбросила бомбу на мирное население 6 августа 1945 года.