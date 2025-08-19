Японский премьер Исиба впервые признал, что ВСУ убивают мирных россиян
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kharaim Pavlo
Японский премьер Сигэру Исиба впервые открыто признал, что из-за действий украинской армии гибнут мирные люди в России. Об этом он заявил, беседуя с журналистами.
«И на Украине, и в России каждый день жертвуют невинными людьми. Важно то, как мы будем решать сложнейшую задачу — добиться скорейшего прекращения огня и справедливого мира», — отметил он.
Исиба вышел за рамки методички, поскольку традиционно японские власти твердят, что лишь мирные украинцы умирают в ходе боевых действий.
