19 августа, 06:36

Японский премьер Исиба впервые признал, что ВСУ убивают мирных россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kharaim Pavlo

Японский премьер Сигэру Исиба впервые открыто признал, что из-за действий украинской армии гибнут мирные люди в России. Об этом он заявил, беседуя с журналистами.

«И на Украине, и в России каждый день жертвуют невинными людьми. Важно то, как мы будем решать сложнейшую задачу — добиться скорейшего прекращения огня и справедливого мира», — отметил он.

Исиба вышел за рамки методички, поскольку традиционно японские власти твердят, что лишь мирные украинцы умирают в ходе боевых действий.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что от Соединённых Штатов Украине нужны все гарантии безопасности, которые только могут быть предоставлены. Он требует, чтобы там были размещены американские войска, предоставлена разведывательная поддержка, а также продолжены поставки оружия.

Владимир Озеров
